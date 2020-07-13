Поезда в Москву и Петербург задерживаются из-за аварии под Тулой

Накануне с рельсов сошли 22 вагона

РЖД приостановило продажу билетов на несколько пассажирских поездов. Накануне под Тулой сошли с рельсов 22 вагона с рудой.

Никто не пострадал. Угрозы экологии, по словам специалистов, нет. На месте происшествия работают три аварийно-восстановительные бригады. Повреждено 800 метров железнодорожных путей. Движение сейчас организовано по резервному маршруту. Из-за аварии в пути были задержаны несколько пассажирских составов, которые следовали в Белгород, Москву и Санкт-Петербург. Сотрудники следственного управления на транспорте выясняют причины происшествия.

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