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Поезда в Москву и Петербург задерживаются из-за аварии под Тулой

08:37
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Накануне с рельсов сошли 22 вагона

РЖД приостановило продажу билетов на несколько пассажирских поездов. Накануне под Тулой сошли с рельсов 22 вагона с рудой.

Никто не пострадал. Угрозы экологии, по словам специалистов, нет. На месте происшествия работают три аварийно-восстановительные бригады. Повреждено 800 метров железнодорожных путей.   Движение сейчас организовано по резервному маршруту. Из-за аварии  в пути были задержаны несколько пассажирских составов, которые следовали в Белгород, Москву и Санкт-Петербург.  Сотрудники следственного управления на транспорте выясняют причины происшествия.

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