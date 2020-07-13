Непогода обрушилась сразу на несколько российских регионов

Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются на юге страны и в Поволжье

Жёлтый уровень погодной опасности действует сразу в нескольких регионах России. Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются на юге страны и в Поволжье.

В Санкт-Петербурге уже устраняют последствия непогоды. Там в результате мощного грозового циклона повалены 75 деревьев. Часть из них - перегородила тротуары и дороги. Повреждены припаркованные автомобили. В выходные в городе были закрыты парки и скверы, на ночь решили не разводить мосты.

Ливни обрушились и на пригороды столицы. В воскресенье подтопило Можайск, в воде - 12 частных домовладений. Сильный дождь прошёл в Дмитрове, Истре и Рузе. Вслед за осадками, в центральной России на этой неделе ожидается резкое похолодание.

Между тем, в Адыгее и Астраханской области стоит 40-градусная жара. Таких температур не выдерживает дорожное покрытие, в некоторых районах перебои с энергоснабжением.

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