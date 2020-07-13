Дуда побеждает на выборах президента Польши

Окончательные итоги голосования еще не подведены

В Польше завершился второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Анджей Дуда, похоже, останется на своём посту на второй срок. По данным первых экзит-полов, он совсем немного, но опережает своего конкурента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Однако разрыв между кандидатами настолько мал, что необходимо дождаться окончательного подсчёта голосов. Госизбирком Польши огласит итоги сегодня.

Едва в Польше закрываются избирательные участки, оба кандидата собирают сторонников и каждый выставляет себя победителем. В лагере действующего президента Анджея Дуды - всё в цветах государственного флага. Оппозиционер Рафал Тшасковский, мэр Варшавы, предстает перед избирателями в свете софитов. Экзит-полы показывают минимальный отрыв, при погрешности в два процента, разница между кандидатами составила меньше одного. За Анджея Дуду проголосовало 50,4% избирателей, за Рафала Тшасковского - 49,6.

Такого в современной истории Польши не было никогда. Страна разделилась, а точно определить фаворита можно будет только после полного пересчета бюллетеней.

"Я рад своей победе. Выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие", - заявил Анджей Дуда.

"Мы говорили, что разрыв будет небольшой. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса. Я убежден, что если мы подсчитаем каждый голос, один за другим, то мы победим", - сказал Рафал Тшасковский.

Официально объявить результаты должны в течение двух суток, и накал эмоций такой, что ни одна из сторон легко не отдаст победу.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"