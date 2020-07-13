Сербия и Косово наладили диалог спустя полтора года тишины

Тем временем в Белграде не стихают протесты

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в воскресенье в своём инстаграме о восстановлении диалога Белграда и Приштины после 20-месячного перерыва. Контакт сербского лидера и премьер-министра самопровозглашённой республики Косово Авдулаха Хоти состоялся по видеосвязи. В качестве посредников выступили представители Евросоюза. Продолжение переговоров намечено в очном формате на ближайший четверг.

Протесты в сербской столице не стихают пятую ночь подряд. Формальная причина та же - возвращение коронавирусных ограничений, но в толпе всё чаще появляются флаги с надписью "Косово - это Сербия". Президента страны критикуют за якобы чрезмерную уступчивость в решении косовского вопроса. А публикация Александра Вучича в соцсети ещё больше раздразнила политических оппонентов: спустя полтора года тишины диалог между Белградом и Приштиной возобновился.

"Диалог под покровительством ЕС после 20 месяцев перерыва продолжается. Договорились о темах встречи в Брюсселе в четверг", - написал Вучич.

Примирить балканских соседей прежде пытался Вашингтон. План предполагал обмен территориями. Заселенные преимущественно сербами районы могли перейти Белграду. Области же, где преобладают албанцы, Приштине. Однако встреча, намеченная на конец июня, сорвалась. Причина - более чем уважительная. Президента Косово вдруг обвинили в массовом убийстве албанцев, сербов и цыган в 90-е годы. Его роль в переговорном процессе занял новый премьер-министр, а посредником вызвался выступить Евросоюз.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.

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