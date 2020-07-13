Опубликовано видео пожара на корабле США в Сан-Диего

Пострадал 21 человек

На базе ВМС США в порту города Сан-Диего уже несколько часов горит десантный корабль. Пострадал 21 человек - 17 моряков и четверо гражданских лиц - они госпитализированы.

По предварительным данным, возгорание произошло на нижней грузовой палубе, в это время на борту проводились технические работы. Пришвартованные рядом корабли отвели на безопасное расстояние. Сейчас пожарные и военные пытаются не допустить распространение огня на топливные резервуары, где находится около 4 тысяч тонн горючего. Причины инцидента пока не известны.

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