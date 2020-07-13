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Россиянам на "удаленке" компенсируют расходы на электричество

08:40
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Инициативу уже поддержали в Минтруде

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу.

Соответствующую инициативу выдвинули депутаты парламента, Минтруд поддержал их, пишет газета "Известия".

Согласно предлагаемым поправкам, работодатель может компенсировать затраты на электроэнергию при удаленном режиме работы. Также может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при работе на своем компьютере.

Кроме того, в законодательстве планируют закрепить такие понятия, как "неприкосновенность времени отдыха" и "время взаимодействия".

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