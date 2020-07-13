На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива авиатоплива

Более 40 тонн попало в озеро

В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива более 40 тонн авиационного топлива.

ЧП введен на муниципальном уровне. Топливо попало в безымянное озеро площадью 600 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

Инцидент с разливом топлива произошел 12 июля. Из-за разгерметизации трубопровода "Норильсктрансгаз", продолжавшейся около 15 минут, разилось около 44,5 тонны топлива.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Над ликвидацией аварии работают более 100 человек.

"Норильсктрансгаз" - дочерняя компания "Норникеля". 1,5 месяца назад у компании случилось еще одно масштабное ЧП. 29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.

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