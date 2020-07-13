Названа вероятная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал

Утром 13 июля в населенном пункте Кистеневка в Нижегородской области упал самолет Ан-2, который обрабатывал сельскохозяйственные угодья и, вероятно, столкнулся с линией электропередач.

"В результате падения воздушного судна после столкновения с линией электропередач один человек погиб, другой с ожогами доставлен в медучреждение", - рассказали "Интерфаксу" в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ТАСС, версия крушения, связанная с проводами линии электропередач, не является окончательной. Не исключено, что ЧП случилось из-за технической неисправности самолета или действий пилота.

По факту случившегося проводится проверка. Самолет принадлежал ООО "Зевс-Авиа".

Пострадавшего мужчину, который получил ожоги 50% тела, доставили в Центральную районную больницу.

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