Выступление Губина в ресторане попало на видео

Его много лет не видели с микрофоном в руках

46-летний певец Андрей Губин, который в последние годы не появляется на публике, исполнил песню Леонида Агутина "На сиреневой луне".

Участник пятого сезона шоу "Голос" Илья Бардо опубликовал в Instagram видео, на котором он поет вместе с Губиным. Звезда 90-х взял микрофон в полупустом ресторане, на сцене которого стояли две девушки. Губин в красной футболке прохаживался между столиками и напевал знаменитые строки из хита Агутина. Под конец к нему присоединился Бардо, который остался под большим впечатлением от своего коллеги.

"Годы работы на эстраде берут свое, как ни крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!" - написал экс-участник "Голоса".

Поклонники Губина пришли в восторг от этого видео. Их кумир запел впервые за долгие годы! Фанаты надеются, что он вернется на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.

- Андрей, какой волшебный магический голос! - пишут в комментариях.

- Обалденный Андрей, скучаем.

- Андрей - гений!

- Взгляд и голос Андрея пронзают насквозь. Скучаем, ждем.

- Боже! С первой буквы по коже мурашки! И слезы из глаз! Тишина столько лет! И тут это видео! Благодарю!

Последний раз Андрей Губин выступал перед публикой в 2005 году в Кремлевском дворце. Тогда он спел песню "Мама Мария". По словам артиста, он оставил карьеру из-за прозопалгии лица - заболевания, которое локализуется в области лица и имеет ярко выраженный болевой синдром.

В мае композитор Тарас Ващишын, который сотрудничает с Губиным, намекнул на возвращение музыканта на сцену. Сам артист сказал, что сейчас он работает над новыми композициями, но о выступлениях пока не думает.

Губин ведет уединенный образ жизни. Насколько известно, у него нет ни жены, ни детей. Он занимается спортом и любит путешествовать.

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