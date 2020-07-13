Сестра Фриске скопировала ее образ и спела на свадьбе

Она даже надела такое же платье, как у звезды

Наталья Фриске нередко исполняет хиты своей покойной сестры. Это вызывает неоднозначную реакцию со стороны поклонников и коллег Жанны Фриске. В Сети появилось видео, на котором девушка в ярком наряде поет песню "Где-то летом", которая была фирменной карточкой безвременно угасшей звезды.

Сестра Фриске выступила на свадьбе в одном из московских ресторанов. На сцену она вышла босиком и в платье цвета фуксии. Похожий наряд был у Жанны Фриске. Жених с невестой и их гости, судя по видео, остались довольны выступлением Фриске.

Чего не скажешь о фанатах звезды, которых коробит, что Наталья копирует свою родственницу.

- Копирует сестру, но ей никогда не быть Жанной, - пишут в Сети.

- Что-то не то... Пластики, легкости, притягательности не хватает.

- Ну ей до сестры как до звезды на небе.

- Жанна была уникальная.

- Это грустно.

Этой зимой Наталья посетила вечер, устроенный благотворительными организациями, и исполнила хит Жанны Фриске "А на море белый песок". Видео с мероприятия Наталья выложила в соцсети.

Наталья Фриске закончила музыкальную школу и пыталась сделать карьеру певицы, но без особого успеха. В 2007 году она ненадолго заняла место сестры в группе "Блестящие". Затем женщина сменила род деятельности и стала мастером по макияжу. В последнее время она снова вернулась к музыке. Вместе с Александром Поповым Фриске записала песню "Белая черемуха".

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