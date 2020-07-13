Умер 27-летний внук Элвиса Пресли

Он был очень похож на своего деда

Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в американском городе Калабасасе (Калифорния).

По предварительным данным, 27-летний Бенджамин Кио покончил с собой, пишет портал TMZ.

"Она (мать Бенджамина – прим. ред.) безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.

Мать Бенджамина – дочь Элвиса и Присциллы Пресли – Лиза Мари Пресли. Она известная певица, была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем. Многие отмечали сходство мальчика с дедушкой. Бенджамин тоже занимался музыкой, но о его творчестве мало что известно.

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