ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19

За последние сутки выявлено свыше 230 тысяч случаев

О рекордном числе заболевших коронавирусом в мире сообщила ВОЗ. За последние сутки выявлено свыше 230 тысяч случаев.

Непростая ситуация - в испанской Каталонии. Там вводят жесткие карантинные меры. С этого дня запрещён въезд и выезд из восьми городов с населением 400 тысяч человек. Одной трети из них теперь нельзя выходить из дома без острой необходимости. Также закрываются рестораны и бары. Пока эти ограничения будут действовать в течение двух недель. Власти Испании пошли на послабление ограничений полмесяца назад, и вот теперь в некоторых регионах вынуждены вновь возвращать карантин.

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