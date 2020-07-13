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ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19

09:44
  • понедельник
  • 13 июля 2020

За последние сутки выявлено свыше 230 тысяч случаев

О рекордном числе заболевших коронавирусом в мире сообщила ВОЗ. За последние сутки выявлено свыше 230 тысяч случаев.

Непростая ситуация - в испанской Каталонии. Там  вводят жесткие карантинные меры. С этого дня запрещён въезд и выезд из восьми городов с населением 400 тысяч человек. Одной трети из них теперь нельзя выходить из дома без острой необходимости. Также закрываются рестораны и бары. Пока эти ограничения будут действовать в течение двух недель. Власти Испании пошли на послабление ограничений полмесяца назад, и вот теперь в некоторых регионах вынуждены вновь возвращать карантин.

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