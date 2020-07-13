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Названы продукты, приближающие старость

09:31
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Мы есть то, что мы едим

Специалисты перечислили продукты, которые связаны с преждевременным старением человека.

В первую очередь, это красное мясо. Затем идут полуфабрикаты, соленое, сладкое, копчености, белый хлеб,  газировка, кетчуп и другие соусы.

Избыток соли ведет к отечности, сахара – к лишнему весу. Самое распространенное заболевание среди людей, которые питаются нездоровой пищей, это гипертония. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Алла Погожева.

Эксперт посоветовала ограничить в рационе насыщенные животные жиры. То есть отказаться от говядины, свинины и баранины в пользу курицы, индейки и телятины. При этом мясо перед жаркой лучше отварить, поскольку сырой продукт впитывает количество жира, равное 50% от своего веса, пишет издание "Аргументы и Факты".

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