Многодетным семьям предложили бесплатно предоставлять нянь

Некоторым родителям не обойтись без поддержки государства

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением о том, чтобы бесплатно предоставлять нянь семьям, где есть как минимум двое детей младше трех лет.

По словам Сухарева, многодетные родители нуждаются в применении новых механизмов помощи. Некоторым материям и отцам не обойтись без поддержки государства.

В качестве примера он привел ситуацию, при которой пара, воспитывающая ребенка, ждет появления близнецов. После их рождения семья получит статус многодетной.

"Когда супруг работает и содержит семью, на супругу возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей, минимум двое из которых младенческого возраста", - цитирует парламентария RT. По его мнению, многодетная мать охотно воспользуется услугами няни на безвозмездной основе.

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