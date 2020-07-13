В Москве от коронавируса вылечились почти 165 тыс. человек

За сутки в столице выздоровели 394 пациента

Московские врачи спасли от коронавируса уже почти 165 тысяч человек, за сутки выздоровели 394 пациента.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы.

За сутки в Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 143 до 4 168 человек.

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