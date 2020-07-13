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Жена Джона Траволты скончалась от рака

09:51
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Это произошло спустя 10 лет после гибели сына

Скончалась 57-летняя актриса Келли Престон, жена актера Джона Траволты.

Ее не стало 13 июля. Келли на протяжении двух лет боролась с раком груди, передает РИА Новости.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди", - написал Траволта в Instagram.

Теперь актер хочет посвятить все свое свободное время детям – 20-летней Элле Блю и 10-летнему Бенджамину.  

Траволта и Престон поженились в 1991 году, у них родились трое детей. В 2009 году их старший сын Джетт погиб в результате эпилептического припадка.

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