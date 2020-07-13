Путин раскрыл, как России удалось ответить на вызов эпидемии

Безопасность и здоровье людей были главными приоритетами для властей

России удалось достойно ответить на вызов пандемии коронавируса из-за общенационального единения. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии", - заявил глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин напомнил, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что России удалось не допустить взрывного и драматичного роста безработицы, хотя слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало.

Путин подчеркнул, что безопасность, здоровье людей были главными приоритетами для властей, принимавших решения во время пандемии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"