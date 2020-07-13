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Путин распорядился определить национальные задачи на предстоящее десятилетие

10:03
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Экономика, медицина, образование

Президент России Владимир Путин предложил уже сейчас определить общенациональные задачи на ближайшее десятилетие.

"Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В первую очередь, это восстановление экономики. Главной задачей должна стать поддержка занятости и стабильности доходов граждан, отметил глава государства.  Россия должны выйти в лидеры по качеству  медицины и образования.

Кроме того, стоит продолжить "расчистку" нормативной базы от устаревших требований во всех сферах. 

"Сразу скажу: несмотря на объективные текущие трудности наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", - подчеркнул Путин. 

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