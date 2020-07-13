Путин распорядился определить национальные задачи на предстоящее десятилетие

Экономика, медицина, образование

Президент России Владимир Путин предложил уже сейчас определить общенациональные задачи на ближайшее десятилетие.

"Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В первую очередь, это восстановление экономики. Главной задачей должна стать поддержка занятости и стабильности доходов граждан, отметил глава государства. Россия должны выйти в лидеры по качеству медицины и образования.

Кроме того, стоит продолжить "расчистку" нормативной базы от устаревших требований во всех сферах.

"Сразу скажу: несмотря на объективные текущие трудности наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", - подчеркнул Путин.

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