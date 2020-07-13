Пригожина попытались поссорить с 23-летней дочерью

Девушка рассказала об отношениях с отцом

Даная, дочь продюсера Иосифа Пригожина, поддерживает хорошие отношения с отцом. Девушка объявила об этом после того, как интернет-пользователи заподозрили ее в желании сменить фамилию.

Недавно Даная сказала, что возьмет фамилию мужа, если встретит достойного мужчину. Ее слова восприняли как желание избавиться от отцовской фамилии. Тут же поползли слухи о том, что девушка поссорилась с родителем.

"Хватит распускать слухи о ссоре с моим отцом на пустом месте! У нас давно все хорошо! - цитирует Данаю starhit.ru. - Я люблю папу, он самый близкий человек для меня. Не позволю пиариться на нем. Мне кажется, кто-то пытается поссорить меня с папой и раздуть скандал на ровном месте".

Дочь продюсера призналась, что иногда ее так и подмывает удалить свою страницу в Instagram. Там на нее подписано почти 50 тысяч человек. В порыве гнева Даная заявила, что не будет говорить о личной жизни с подписчиками.

Даная - дочь Пригожина от первой жены. Некоторое время назад у продюсера были натянутые отношения с дочерью, однако сейчас они хорошо общаются. Даная с симпатией относится к третьей супруге отца - певице Валерии.

Даная Пригожина признавалась, что в школе она весила около 95 килограммов. Она стала принимать таблетки для похудения, в результате чего у нее нарушился гормональный фон и она поправилась до 120 килограммов. В 2018 году девушка взяла себя в руки и перешла на правильное питание, благодаря чему стала хорошо выглядеть.

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