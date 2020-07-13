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Депутат МГД Герасимов рассказал о помощи инвалидам в своем округе

10:22
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Он считает своей обязанностью и человеческим долгом помогать инвалидам

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, как помог инвалиду, который столкнулся с проблемами при установке памятника на могиле его родителей.

"С самого начала моей депутатской деятельности я всегда уделял особое внимание помощи инвалидам, особенно их маломобильной категории. Ко мне обратился Александр Николаевич, житель района Фили-Давыдково, инвалид-колясочник первой группы, с просьбой оказать содействие в установке памятника на могиле его родителей на одном из московских кладбищ", - сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов АГН "Москва".

По словам депутата, ГУП "Ритуал" неохотно дает разрешение на установку памятника, если его изготовление заказывается не у них.

Александр Николаевич должен был оформить несколько документов в разных частях Москвы с личным присутствием, однако после вмешательства Герасимова и помощи со стороны департамента торговли и услуг города Москвы вопрос решился без личного присутствия инвалида.

"Я опекаю Александра Николаевича уже много лет. Семь лет назад мне удалось с помощью префектуры ЗАО найти средства на установку уникального, единственного на тот момент в Москве пандуса на четвертый этаж, где живет Александр Николаевич, что дало ему возможность самостоятельно на коляске выезжать на улицу, передвигаться на машине на дачу", - рассказал парламентарий.

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