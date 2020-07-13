Депутат МГД Бускин: число поездок на прокатных велосипедах выросло на 30%

В городе работают 570 станций велопроката

Депутат Московской городской думы Игорь Бускин сообщил, что в июне число поездок на прокатных велосипедах в столице выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Бускина, в день проведения Парада Победы москвичи совершили 77 тысяч поездок на прокатных велосипедах. Это на 60% больше суточного рекорда прошлого года.

Депутат МГД напомнил, что в Москве работают 570 станций велопроката, а к концу года их должно стать не менее 629. Примечательно, что с помощью платформы "Активный гражданин" москвичи могут сами выбирать места для размещения станций велопроката.

Один из самых популярных пунктов проката расположен у главного входа ВДНХ. За июнь там взяли велосипеды 25 тысяч человек.

Напомним, что велопрокат в Москве появился в 2013 году. С тех пор число велосипедов увеличилось в 11 раз, а число поездок - в 64 раза. В этом году сеть велопроката добралась до многих спальных районов.

Кстати, в июне начался сезон кикшеринга - проката электросамокатов. В целях безопасности скорость самокатов ограничили до 25 км/ч.

По словам Игоря Бускина, это транспортное средство пока является новым для всего мира, его использование еще не до конца отрегулировано. Он считает, что горожане на электросамокатах, велосипедисты и пешеходы должны научиться сосуществовать в одной плоскости ради собственной безопасности.

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