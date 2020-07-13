Путин призвал помочь школьникам раскрыть свой дар

Россия должна войти в число лидеров по качеству общего образования, заявил президент

Обеспечить устойчивый прирост населения, создать новые рабочие места и благоприятные условия для развития бизнеса. Такие задачи поставил перед правительством Владимир Путин. Он провёл заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подвёл итоги работы за последние месяцы и предложил определить цели на предстоящее десятилетие.

Повестка Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - это исключительно значимые и принципиальные вопросы. Их главная задача - повышение качества жизни всех граждан. На первом месте для федеральных и региональных властей должны стоять интересы и безопасность российских семей, подчёркивает президент. За плечами - успешный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией.

"В России ежедневно сейчас проводится более 300 тысяч тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля текущего года развёрнуто более 170 377 специализированных коек. И только 66% сегодня задействовано по прямому назначению. Конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений - а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро - в штатный режим работы. По одному из основных показателей эффективности нашей работы - по летальности - всё-таки у нас ситуация выглядит неплохо", - заявил Путин.

Главное сейчас, подчёркивает Путин, продолжать усилия по преодолению ущерба, который нанесла экономике эпидемия COVID-19. Впрочем, даже в такие непростые времена, пытаясь сыграть на опережение, удалось получить значимый опыт принятия точечных и своевременных решений. В частности, власти запустили и отработали новые механизмы поддержки населения и бизнеса. Благодаря этому удалось не допустить взрывного роста безработицы. Именно поэтому сейчас накопился весомый резерв, который позволяет работать более слажено и эффективно. В этой связи президент определяет общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.

"Первое - это прежде всего сбережение здоровья и благополучия людей. В последние месяцы мы это осознали особенно остро. Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения. Добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно. Нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести своё дело. Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительные ресурсы. Всю систему медицинской помощи, включая её первичное звено, мы должны сделать более устойчивой и гибкой. Способной эффективно реагировать на любые вызовы", - заключил президент.

Ещё одна существенная задача - это возможности для самореализации граждан. Для развития талантов детей и молодёжи должны быть созданы все условия, подчёркивает Путин. В период эпидемии отечественное образование показало себя с хорошей стороны, быстро адаптируясь к новым условиям работы. В будущем такая мобильность должна стать сильнейшим конкурентным преимуществом на мировой арене.

"Россия должна войти в число лидеров по качеству общего образования, по объёмам общих исследований и разработок. Ключевое условие для этого - сделать всё, чтобы каждый молодой человек, независимо от того, где он родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенный природой талант", - сказал Путин.

Ключевые параметры национальных проектов надо скорректировать осенью, чтобы учесть при подготовке бюджета на ближайшие три года, об этом говорит премьер-министр Михаил Мишустин.

"Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой - создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года. При этом необходимо "максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые были определены 2 года назад", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ориентиром для всех уровней власти должен стать общественный запрос, который россияне продемонстрировали на голосовании по поправкам в Конституцию, подчёркивает президент.

Александра Сергомасова, Анастасия Мартынова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

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