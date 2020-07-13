Военные свяжут трубопроводом два водохранилища в Крыму

50 километров труб в одну линию уже проложены

Десятки километров труб проложены, на очереди - установка передвижных насосных станций. В Крыму специалисты российского Минобороны налаживают новую систему водоснабжения Симферополя. В ближайшее время магистральный трубопровод соединит два крупных водохранилища.

50 километров труб в одну линию уже проложены. Осталось еще десять. По просьбе руководства Крыма Министерство обороны направило в республику свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц спецтехники. Чтобы в кратчайшие сроки соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища.

"Задача батальона – развернуть магистральный трубопровод для обеспечения водой жителей города Симферополя", - заявил замкомандира трубопроводного батальона по тылу Дмитрий Чекунов.

Из-за перепада высот между резервуарами придется использовать передвижные насосные станции. Из Белогорского района в Симферополь планируется перебрасывать до 50 тысяч кубометров ежедневно. Столько же Симферополь получает из артезианских скважин Иваново и Вилино. Их запустили в прошлом месяце. В сумме это две трети суточного потребления столицы Крыма.

Этот год - один со самых засушливых за всю историю Крыма. Малоснежная зима и отсутствие обильных осадков весной - и вот результат. Зеленое поле ещё год назад было водохранилищем (см. видео). А сейчас его объём держится на уровне 25 процентов. Если не будет обильных дождей, то, по словам местных властей, этого хватит примерно на 90 дней.

Так называемые "сухие" сезоны случаются каждые 5-6 лет. После войны для решения проблемы были построены несколько водохранилищ и северокрымский канал. Днепровская вода обеспечивала до 85% потребностей жителей полуострова. Но после воссоединения Крыма с Россией Украина объявила водную блокаду. Первыми начали экономить ресурсы аграрии. Благодаря государственным субсидиям строят накопители и устанавливают системы капельного орошения. А ещё сохраняют выпавшие осадки, не давая им испаряться на жаре.

"Производим обработку почвы междурядий, два рыхления на глубину 30-40 сантиметров. На сто процентов мы сохраним ту влагу, что была, какие-то дождики, зимние осадки были. Я думаю, за счёт этого и спасёмся в этом году", - сказал агроном Святослав Саломеник.

Ученые предлагают и другие варианты. Например, использовать термальные источники. Вода из них по тектоническим разломам безвозвратно сбрасывается в море. В крымском федеральном университете напомнили о подземных реках на юге и западе Крыма. А ещё вода собирается в карстовых породах - они составляют 80 процентов территории полуострова.

"Вот такие известняки, по которым собирается в виде конденсата вода. Циркулирует вода. По трещинам, на пластовании или разломе. Посмотрите: вот трещина – четкий разлом. По нему выходит источник. Расход источника – порядка двух литров в секунду. Легко перевести. Два литра в секунду – это почти 150 кубов в сутки", - сказал Геннадий Самохин, старший преподаватель КФУ им. Вернадского.

Хватит для обеспечения небольшой деревни. И таких источников - сотни. Крым уже преодолел энергетическую и транспортную блокаду Украины. Проблема водоснабжения требует более комплексного подхода, но она точно решаема.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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