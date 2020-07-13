В Петербурге открываются музеи, салоны красоты и спортцентры

Екатерининский дворец в Царском селе уже распахнул свои двери

В Санкт-Петербурге снимают введенные из-за коронавируса ограничения. С понедельника возобновили работу салоны красоты и спортивные центры. Открываются музеи. В среду - Эрмитаж, а сегодня распахнул свои двери Екатерининский дворец в Царском селе.

Никогда еще изысканные интерьеры дворцов-музеев Санкт-Петербурга не видели такого странного декора. Желто-черные сигнальные ленты на сером гранитом полу. В Екатерининском дворце Царского села, который открывается 13 июля отныне никаких хаотичных гуляний по анфиладам - строго группами, в одном направлении. Исключение - Большой зал.

"Посетителям будем рекомендовать посещать наш музей в маске и перчатках, избегать посещения музея при симптомах простуды", - заявила начальник службы по приему и обслуживанию посетителей ГМЗ "Царское село" Ольга Клакоцкая.

В Эрмитаже рассудили иначе. Мерить температуру - значит не доверять посетителям. Они и сами не придут, если нездоровится. И перчатки можно не надевать в самом музее и так запрещено ко всему прикасаться. Зато Эрмитаж закрыл обычные кассы - билеты можно купить только онлайн на определенное время.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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