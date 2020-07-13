В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших - 733 699

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 6 537 человек за сутки.

При этом 25,6% от этого числа не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За сутки также зафиксированы 104 смерти от коронавируса. Еще 2 960 человек полностью вылечились.

Общее число коронавирусных больных в России с начала эпидемии – 733 699. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

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