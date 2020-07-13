ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ты обречена нравиться": Виторган нежно обратился к Нинидзе

11:21
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Звезда отмечает день рождения

13 июля актрисе Нино Нинидзе исполнилось 29 лет. Одним из первых ее поздравил возлюбленный - 47-летний актер Максим Виторган.
Виторган и Нинидзе впервые вышли на публику после поступка Собчак

Виторган опубликовал в Instagram черно-белый снимок, на котором Нинидзе стоит на фоне солнца. Она закрыла глаза, ее волосы треплет ветер, за спиной расстилается город.

"Н - нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя - наслаждение. Касаться - награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая", - написал Максим Виторган.

В конце поста он написал по-грузински: "С днем ​​рождения, малышка". При этом он выразил надежду, что электронный переводчик его не подвел. 

Интернет-пользователи восхитились поэтичностью поздравительных строк.  

- Как хорошо сказано! Когда есть такие мужчины, женщина "обречена" быть любимой и желанной, - пишут в комментариях.

- Ваши тексты - услада для глаз и души. Особенно, когда дело касается любимой Женщины.

- Вы сам, Максим, супер, и бог вам послал Космическую женщину!

- Сколько скрытой любви и нежности за благородством фраз. 

- Верх нежности, просто каждая буква смысла этого признания в любви попадает в самое сердце.

Напомним, что в 2015 году Нино Нинидзе родила сына от актера Кирилла Плетнева. В 2019 году пара рассталась. Нинидзе стала встречаться с Виторганом, который только-только развелся с Ксенией Собчак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган
Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.