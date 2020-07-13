"Ты обречена нравиться": Виторган нежно обратился к Нинидзе

Звезда отмечает день рождения

13 июля актрисе Нино Нинидзе исполнилось 29 лет. Одним из первых ее поздравил возлюбленный - 47-летний актер Максим Виторган.

Виторган опубликовал в Instagram черно-белый снимок, на котором Нинидзе стоит на фоне солнца. Она закрыла глаза, ее волосы треплет ветер, за спиной расстилается город.

"Н - нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя - наслаждение. Касаться - награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая", - написал Максим Виторган.

В конце поста он написал по-грузински: "С днем ​​рождения, малышка". При этом он выразил надежду, что электронный переводчик его не подвел.

Интернет-пользователи восхитились поэтичностью поздравительных строк.

- Как хорошо сказано! Когда есть такие мужчины, женщина "обречена" быть любимой и желанной, - пишут в комментариях.

- Ваши тексты - услада для глаз и души. Особенно, когда дело касается любимой Женщины.

- Вы сам, Максим, супер, и бог вам послал Космическую женщину!

- Сколько скрытой любви и нежности за благородством фраз.

- Верх нежности, просто каждая буква смысла этого признания в любви попадает в самое сердце.

Напомним, что в 2015 году Нино Нинидзе родила сына от актера Кирилла Плетнева. В 2019 году пара рассталась. Нинидзе стала встречаться с Виторганом, который только-только развелся с Ксенией Собчак.

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