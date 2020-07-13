В России число преступлений с банковскими картами возросло на 500%

В сравнении с 2019 годом

За прошедшие полгода число мошеннических операций с банковскими картами россиян рекордно возросло.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений увеличилось почти на 500%, сообщили ТАСС в МВД России.

"Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (это на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)", - сообщили в министерстве.

Количество преступлений с использованием мобильных телефонов возросло на 104%, через интернет – на 82%, через специальные программы – на 66,4%.

Чаще всего IT-преступления совершаются в Санкт-Петербурге, Москве и Бурятии. Меньше всего – в Тыве, Магаданской и Курганской областях, добавили в МВД.

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