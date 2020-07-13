Ургант пошутил о внешности своей дочери

Она стала его копией

Телеведущий Иван Ургант редко показывает фото родных. Однако в этот раз он решил порадовать поклонников. На своей странице в Instagram шоумен запостил сразу два снимка со своими девочками.

На первой фотографии супруга телеведущего Наталья Кикнадзе и четырехлетняя Валерия сидят на диване. Они то ли смотрят телевизор, то ли с кем-то разговаривают. "Девочки!" - написал Ургант.

По мнению поклонников, младшая дочь Кикнадзе и Урганта похожа на маму шоумена.

На втором снимке изображена 12-летняя Нина в штанах цвета хаки и с распущенными волосами. "Худшая реклама генетического теста", - пошутил Иван Ургант, имея в виду, что на этом снимке Нина кажется копией отца. Их родство очевидно без всяких тестов.

- Она может спокойно ездить по вашим правам и нет-нет да иногда может вести передачу "Вечерний Ургант", - пишут в комментариях.

- Я думала, фотошоп, приделали лицо Ивана.

- Точно, тест не нужен. Один в один.

- Копия папина. Прекрасная девочка!

- Как можно быть такой копией?

Напомним, что у Натальи Кикнадзе есть старшая дочь - Эрика, которая учится в США и встречается с чернокожим парнем. Сын женщины Нико живет со своим отцом в Грузии.

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