Венгрия передумала впускать к себе россиян

Ранее посольство опубликовало пост об открытии границ с 15 июля, но затем удалило его

Посольство Венгрии удалило сообщение о разрешении въезда в страну для россиян с 15 июля.

Ранее на своей странице в Facebook дипмиссия опубликовала пост, в котором говорилось об открытии границ для Россиян. Для этого необходимо пройти медицинское обследование и предоставить два отрицательных теста на коронавирус.

Однако сейчас эта запись недоступна, пишет газета "Известия".

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля начнет поэтапное возобновление международного сообщения, которое было прервано 27 марта из-за коронавируса.

В свою очередь ЕС перечислил страны, чьих туристов готов принять. Россия и США в список не попали как страны с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19.

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