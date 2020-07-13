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Венгрия передумала впускать к себе россиян

11:39
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Ранее посольство опубликовало пост об открытии границ с 15 июля, но затем удалило его

Посольство Венгрии удалило сообщение о разрешении въезда в страну для россиян с 15 июля.

Ранее на своей странице в Facebook дипмиссия опубликовала пост, в котором говорилось об открытии границ для Россиян. Для этого необходимо пройти медицинское обследование и предоставить два отрицательных теста на коронавирус.

Однако сейчас эта запись недоступна, пишет газета "Известия".

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля начнет поэтапное возобновление международного сообщения, которое было прервано 27 марта из-за коронавируса.

В свою очередь ЕС перечислил страны, чьих туристов готов принять. Россия и США в список не попали как страны с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19.

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