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Водные забавы Галкина с детьми сняли на видео

12:30
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Семья резвится в бассейне

Звезды по-разному выживают без заграничных курортов. Кто-то уезжает в санатории, кто-то ходит в баню, а кто-то много времени проводит в бассейне. Семья Галкина и Пугачевой любит плескаться в бассейне своего замка. 
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Максим Галкин опубликовал видео, на котором он резвится в воде с шестилетними Лизой и Гарри. Сначала он держит на руках дочку, которая пытается подражать спортсменкам, которые занимаются синхронным плаванием.

Затем знаменитость сажает на шею сына и подставляет его под поток воды из фонтана. Мальчик кричит, смеется и вопит от удовольствия.

"Переходим к водным процедурам", - подписал это видео Галкин. Интернет-пользователи заметили, что шоумен подкачался и избавился от животика. 

- Какая у вас фигура! Не закармливает вас Алла Борисовна? Она, кстати, тоже шикарно выглядит, - пишут в комментариях.

- Чудесные дети и папа.

- Гарик и Лиза - это чудо-детки, за которыми наблюдать доставляет огромное удовольствие. Они настоящие дети, без выпендрежа и пафоса.

- Максим, Вы супер! Много времени уделяете детям!

- Моя любимая Sagrada Familia.

Недавно изобретательные Гарри и Лиза устроили показ мод в прачечной.  

Видео: Лиза демонстрирует наряды 

 

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