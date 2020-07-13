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Трампа смутило повышенное внимание к его игре в гольф

12:13
  • понедельник
  • 13 июля 2020

"Главная страсть в жизни"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за то, что они проявляют излишнее внимание к его поездкам в гольф-клубы.
Европейское турне: Трамп поселился в гольф-клубе и катается на лимузине из похоронного бюро

"Я знаю многих в бизнесе и политике, кто бесконечно занимается спортом, в некоторых случаях до состояния изнеможения. Это их главная страсть в жизни, но никто не жалуется. Мои "упражнения" - это небольшая партия в гольф, и я почти никогда не делаю это во время рабочей недели", - написал Трамп гневный твит.

Президент отметил, что его предшественник Барак Обама играл в гольф чаще и дольше, но все кругом только и кричат: "Трамп играет в гольф!"

"Когда же играю я, лживые CNN и прочие пристраиваются везде, где только можно, чтобы сделать фотографию", - пожаловался Трамп.

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Дональд Трамп играет в гольф
Дональд Трамп играет в гольф
Дональд Трамп играет в гольф
Дональд Трамп играет в гольф
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