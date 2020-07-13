Путин поручил за 3 месяца скорректировать нацпроекты

Нужно исходить из реалий

Администрации президента России необходимо подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 года. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, как сегодня коллеги и предлагали", - сказал Путин на заседании.

Президент попросил правительство при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, исходя из положений указа. По его словам, ориентироваться нужно на реалии.

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