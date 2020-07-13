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"Золотую судью" Хахалеву лишили полномочий

12:41
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Три года назад она закатила для дочки свадьбу на 2 миллиона долларов

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий.
Кремль обратил внимание на "многомиллионную" свадьбу судейской дочки

Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС), пишет РЕН ТВ. При этом "золотая судья", как ее прозвали в СМИ, на заседание не явилась.

"Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Лишение первого квалификационного класса", - говорится в сообщении инстанции.

Хахалева привлекла к себе внимание в 2017 году. В СМИ появилась информация, что свадьба ее дочери Софьи, обошлась в два миллиона долларов. На торжестве выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. При том, что годовой заработок Хахалевой за 2016 год - 2,6 миллиона рублей. В свое оправдание судья заявила, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем.

Не ускользнула эта история и от взора Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, некоторым ведомствам стоит "пристально наблюдать за такими проявлениями".

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