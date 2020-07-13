"Золотую судью" Хахалеву лишили полномочий

Три года назад она закатила для дочки свадьбу на 2 миллиона долларов

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий.

Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС), пишет РЕН ТВ. При этом "золотая судья", как ее прозвали в СМИ, на заседание не явилась.

"Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Лишение первого квалификационного класса", - говорится в сообщении инстанции.

Хахалева привлекла к себе внимание в 2017 году. В СМИ появилась информация, что свадьба ее дочери Софьи, обошлась в два миллиона долларов. На торжестве выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. При том, что годовой заработок Хахалевой за 2016 год - 2,6 миллиона рублей. В свое оправдание судья заявила, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем.

Не ускользнула эта история и от взора Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, некоторым ведомствам стоит "пристально наблюдать за такими проявлениями".

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