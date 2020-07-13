Отдыхающий с детьми Аршавин разозлил бывшую тещу

Видео с прогулки она сочла попыткой реабилитироваться

Экс-футболист Андрей Аршавин опубликовал в Instagram два видео, на которых он проводит время с тремя детьми от телеведущей Юлии Барановской.

На первом видео Аршавин с двумя сыновьями и дочкой едут по парку на велосипедах, на втором они стоят у озера. Спортсмен держит младшего сына над водой. "Папа в деле", - написал Аршавин. Кто записывал видео, не уточняется.

Этот пост возмутил Наталью Сарычеву, маму Алисы Казьминой - экс-супруги Аршавина, которая подарила ему дочку. По слухам, футбольная звезда не общается ни с бывшей женой, ни с малышкой.

"Папа в деле? Попытка показной реабилитации, - написала Сарычева в комментариях. - Вряд ли тебе это поможет". Общаясь с другими интернет-пользователями, женщина напомнила, что Аршавин бросил двух женщин и что у него нет своей семьи.

- Сборная Аршавина, - пишут поклонники.

- Шава не стареет.

- Старший выглядит как брат! Андрей Сергеевич, отлично смотритесь!

- Дети - копия папы, бывает же такое!

- Почему вот не жить вместе - такая семья.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин жили в гражданском браке с 2004 по 2013 год. В 2005 году телеведущая родила Артема, в 2008 году - Яну, а еще через четыре года - Арсения. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой. Через год у них появилась дочка Есения. В 2019 году стало известно, что Аршавин и Казьмина уже давно не живут вместе.

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