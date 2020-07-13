Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде

Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.

Жалобу на решение Басманного суда рассмотрят в Мосгорсуде. Дата заседания пока не назначена, пишет РИА Новости.

Сергея Фургала задержали 9 июля возле его дома и этапировали в Москву. Губернатора обвиняют в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах. Кроме того, по этому же делу арестованы еще четыре фигуранта.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. На данный момент губернатор находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

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