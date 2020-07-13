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ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Ростовской области

13:19
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Они готовили нападения на сотрудников полиции

В Ростовской области поймали террористов, которые планировали нападения на полицию и теракты в школах и больницах. Об этом ТВЦ.RU сообщили в ЦОС ФСБ России.

В сообщении службы говорится, что шесть жителей региона были членами законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Один из них – главарь ячейки – оказал сопротивление и подорвался при задержании. Остальных сторонников ИГ удалось задержать живыми.

В ходе обысков было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. Возбуждено несколько уголовных дел.

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