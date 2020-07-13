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В Сети бурно обсуждают Меган Маркл в кружевном белье и чулках

13:51
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Как выглядела актриса до знакомства с Гарри

В Сети появились кадры из фильмов с участием Меган Маркл, где она участвовала в весьма откровенных сценах.
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Так, например, поклонники вспомнили, что Меган сыграла горничную Веронику Перес в сериале "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк". По сюжету она убиралась лишь в одном кружевом белье и чулках на подтяжках.

А в сериале "Рыцарь дорог" Меган Маркл появились в одном спортивном топике. Кроме того, актриса снялась в сериале "Форс-мажоры", где у нее с главным героем завязался бурный роман.

Все эти съемки состоялись еще до того, как Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала королевской особой, пишет РЕН ТВ.

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