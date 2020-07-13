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В России стартовала новая неделя конкурса "Большая перемена"

16:41
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Заявки на участие прислали уже более миллиона молодых людей

Получить финансовую поддержку при поступлении в вузы, проверить эрудицию и пообщаться с экспертами. В понедельник стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для школьников “Большая перемена”. Заявки на участие прислали уже более миллиона молодых людей.

Ключевая цель - дать возможность каждому раскрыть свои уникальные возможности. Конкурс организовали президентская платформа “Россия - страна возможностей”, проект “Проектория”, “Роспатриотцентр” и Российское движение школьников. Партнёром выступает Всероссийский детский центр “Океан”. Сегодня его представители рассказали, как проходят онлайн-смены в одном из крупнейших лагерей страны, а также о мерах для улучшения жизни воспитанников центра.

"В 2022 году у нас завершается реализация федеральной целевой программы. "Океан" – это из прогнозируемого будущего 24 тысячи детей. Против 17 в этом году. Это введение новой дружины "Галактика". Это обязательно 2 отряда ребят с ограниченными возможностями при наличии полной инфраструктуры", – заявил Андрей Базилевский, директор ВДЦ "Океан".

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