ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

40% россиян решили провести свой отпуск дома

13:51
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Ситуация для поездок не самая благоприятная

40% россиян не планируют уезжать в отпуск в этом году. Они решили отдохнуть дома, свидетельствуют результаты опроса холдинга "Ромир". В 2019 и 2018 годах такой ответ о своих планах давали 22% и 23% опрошенных.   
Венгрия передумала впускать к себе россиян

27% респондентов проведут свой отпуск на даче, в гостях у родных и друзей. 7% граждан собираются путешествовать по России. 5% отправятся на российские морские курорты, а 3% - в санаторий или дом отдыха.  

"Сильное снижение зафиксировано и в категории желающих провести отпуск в зарубежной поездке - лишь 3% заявили о таких планах, тогда как в прошлом году доля подобных ответов равнялась 10%", - передает ТАСС.

Также выяснилось, что в среднем россияне готовы потратить на отпуск около 43 тысяч рублей. Это на шесть тысяч рублей меньше, чем в прошлом году.

Доктор социологических наук Андрей Милехин сказал, что россияне отказываются от поездок во время отпуска из-за нехватки денег, страха перед COVID-19 и ограничений, связанных с пандемией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие
Отдыхающие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.