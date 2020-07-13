40% россиян решили провести свой отпуск дома

Ситуация для поездок не самая благоприятная

40% россиян не планируют уезжать в отпуск в этом году. Они решили отдохнуть дома, свидетельствуют результаты опроса холдинга "Ромир". В 2019 и 2018 годах такой ответ о своих планах давали 22% и 23% опрошенных.

27% респондентов проведут свой отпуск на даче, в гостях у родных и друзей. 7% граждан собираются путешествовать по России. 5% отправятся на российские морские курорты, а 3% - в санаторий или дом отдыха.

"Сильное снижение зафиксировано и в категории желающих провести отпуск в зарубежной поездке - лишь 3% заявили о таких планах, тогда как в прошлом году доля подобных ответов равнялась 10%", - передает ТАСС.

Также выяснилось, что в среднем россияне готовы потратить на отпуск около 43 тысяч рублей. Это на шесть тысяч рублей меньше, чем в прошлом году.

Доктор социологических наук Андрей Милехин сказал, что россияне отказываются от поездок во время отпуска из-за нехватки денег, страха перед COVID-19 и ограничений, связанных с пандемией.

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