ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезду "Кадетства" наказали за оскорбление полицейского

14:37
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Неадекватное поведение дорого ему обошлось

Мировой суд Никулинского района Москвы признал актера Кирилла Емельянова виновным в оскорблении полицейского и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
Звезду сериала "Кадетство" задержали за избиение врачей в Москве

"По данным следствия, в марте этого года он употреблял алкогольные напитки и в какой-то момент потерял сознание, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. - Его знакомая вызвала скорую, но на прибывших медиков актер отреагировал неадекватно. Те вызвали полицию, но актер стал оскорблять их".

В мае мировой суд приговорил Емельянова к штрафу в 20 тысяч рублей. Прокуратура потребовала ужесточить наказание, но решение осталось в силе.

Напомним, Кирилла Емельянова задержали в марте, когда он набросился с кулаками на фельдшера после застолья. 

Кирилл Емельянов сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Кадетство", "Глухарь", "Кремлевские курсанты" и "Сволочи".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актер Кирилл Емельянов с супругой Екатериной Директоренко
Актер Кирилл Емельянов с супругой Екатериной Директоренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.