Звезду "Кадетства" наказали за оскорбление полицейского

Неадекватное поведение дорого ему обошлось

Мировой суд Никулинского района Москвы признал актера Кирилла Емельянова виновным в оскорблении полицейского и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

"По данным следствия, в марте этого года он употреблял алкогольные напитки и в какой-то момент потерял сознание, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. - Его знакомая вызвала скорую, но на прибывших медиков актер отреагировал неадекватно. Те вызвали полицию, но актер стал оскорблять их".

В мае мировой суд приговорил Емельянова к штрафу в 20 тысяч рублей. Прокуратура потребовала ужесточить наказание, но решение осталось в силе.

Напомним, Кирилла Емельянова задержали в марте, когда он набросился с кулаками на фельдшера после застолья.

Кирилл Емельянов сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Кадетство", "Глухарь", "Кремлевские курсанты" и "Сволочи".

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