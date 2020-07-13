"Маски сброшены": в парках Москвы заработали аттракционы

Рады и родители, и дети

13 июля в Москве возобновляют работу секции и кружки, культурные центры и досуговые организации, в полном объеме заработали столичные парки отдыха.

Карусели, аттракционы и игровые зоны. Теперь в столичных парках снова слышится детский смех - это значит, что к обычной жизни город стал еще на один шаг ближе.

Закрытые на почти четырехмесячный карантин парки распахнули свои двери еще в начале лета. Но неработающие аттракционы и отсутствие развлечений напоминали о пандемии и только дразнили детей.

В парках открылись детские мастер-классы. В помещения пока пускают не больше половины ребят от полной вместимости. Контролируют посещаемость и в зоне аттракционов.

"Заполняемость регулируется на 50%. После каждого проката на аттракционе все поверхности обрабатываются. Антисептик высыхает быстро. Мы дожидаемся, когда он высохнет и запускаем новую партию детишек", - рассказала ведущий менеджер музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" Елизавета Сараева.

Из-за пандемии весь малый бизнес оказался в сложном положении. И владельцы аттракционов не стали исключением. Государство помогало тем, кто не уволил сотрудников и сохранил им зарплату, поэтому сегодня у многих-праздник вдвойне.

"Я рада, что мы открылись и сняли все ограничения!", - поделилась администратор аттракциона Анастасия Горбунова.

Под запретом пока остаются массовые мероприятия: концерты, фестивали, ярмарки. Зато для любителей здорового образа жизни открыто все.

"Также на парковых территориях продолжает увеличиваться и расширяться спектр спортивных занятий. Это занятия по йоге – они проходят в 20-ти парках, стартовали занятия по скандинавской ходьбе в девяти парках, гимнастика цигун в семи парках, легкой атлетике, аэробике и даже занятия по боксу", - уточнила руководитель пресс-службы Мосгорпарка Дарья Косинова.

С 13 июля сняли все ограничения для предпринимателей. В парках заработали футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. Открылись детские спортивные и оздоровительные лагеря.

И самая, скажем так, приятная новость этого дня: ношение средств индивидуальной защиты на улице теперь носит только рекомендательный характер. В общем прямом смысле "маски сброшены"!

Иван Колесников, Александр Козликин, Юрий Тимошин, Кирилл Котомин. "ТВ Центр".

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