В Москве открылась станция МЦД-2 "Курьяново"

Она позволит жителям районов Марьино и Печатники втрое экономить время в пути

С сегодняшнего дня на линиях Московских центральных диаметров стало больше на одну станцию. Между "Перервой" и "Москворечьем" открылась платформа "Курьяново". Её построили буквально с нуля. Станция оснащена удобной навигацией, лавочками, навесом от дождя и снега.

В стиле практичного минимализма. Одна платформа, два эскалатора, четыре кассы. Но польза несоизмерима. Добраться до центра жители районов Печатники и Марьино теперь могут в два раза быстрее. На юго-востоке столицы появилась полностью новая станция "Курьяново" второго Московского диаметра.

Около 30 тысяч человек теперь с утра перед работой могут поспать на полчаса подольше. Примерно настолько сократилось время в дороге с появлением новой платформы. Раньше жители близлежащих домов ехали на автобусах до станции "Перерва". Теперь 5 минут пешком и через 20 минут уже в центре. Всего в соседних районах Печатники и Марьино живет около 350 тысяч человек, для которых московский транспорт с сегодняшнего дня стал ещё доступней.

Среда полностью безбарьерная - пологие бесступенчатые проходы, заниженные подоконники, кассы для маломобильных граждан, лифты, а ещё маленький бонус для ещё большего удобства передвижения.

Отличительной особенностью новой станции МЦД-2 "Курьяново" является дополнительно построенный наземный переход. Он улучшает транспортную доступность для тысяч жителей соседнего района Марьино и, главное, нового жилого комплекса на Донецкой улице.

Станцию на пустом месте построили за полтора года. Работы велись круглосуточно, но при этом без перерывов в движении поездов. Платформа по распоряжению мэра выполнена в Общем стандарте с другими остановочными пунктами МЦД. Навес на всём протяжении станции, светодиодное освещение, электронные информационные табло.

"Жители Печатников и Марьино получили новую станцию наземного метро. Могу сказать, что время в пути до Курского вокзала отсюда составляет 23 минуты. Это почти в пять раз быстрее, чем если вы поедете на своей машине до центра города. Жители ЖК "Домашний", Марьино, Печатников теперь смогут сэкономить большое количество времени - примерно в три раза, если они пользуются городским транспортом. Сэкономят и деньги, потому что система МЦД-2 полностью интегрирована в соответствии с решением мэра в систему городского транспорта", - заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Планируется, что за сутки станцией "Курьяново" будет пользоваться около 6 тысяч человек. А с развитием жилого массива через пять лет эта цифра должна увеличиться вдвое. К платформе будет подъезжать 8 автобусов, чьи маршруты с ее появлением корректировать не пришлось.

Район Курьяново и Марьино между собой теперь соединяет широкий и безопасный подземный переход, в котором расположились кассы, турникеты, билетные автоматы, стенды информации и санузел. На популярной у автомобилистов Люблинской улице теперь станет меньше машин. Многие автовладельцы смогут отказаться от поездок в центр на личном транспорте в пользу наземного метро.

Илья Данильцев, Михаил Федоров и Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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