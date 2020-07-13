Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

А также коронавирус и экономику

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов в двусторонних отношениях, пандемию коронавируса, а также события в Ливии и Сирии, заявили в канцелярии турецкого лидера.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин и Эрдоган также заострили свое внимание на перспективах возобновления туристической отрасли между странами.

"Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба.

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