Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

А также коронавирус и экономику
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов в двусторонних отношениях, пандемию коронавируса, а также события в Ливии и Сирии, заявили в канцелярии турецкого лидера.
В свою очередь в Кремле заявили, что Путин и Эрдоган также заострили свое внимание на перспективах возобновления туристической отрасли между странами.
"Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"