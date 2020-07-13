Дочь Заворотнюк трогательно поздравила брата с днем рождения

Майкл - ее защита и опора

13 июля Майклу, сыну Анастасии Заворотнюк от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, исполнилось 20 лет. Одной из первых его поздравила сестра Анна.

"С днем рождения, братишка, люблю тебя", - написала Анна Заворотнюк на английском языке, опубликовав черно-белое фото с Майклом.

Майкл почти не заходит в соцсети. На его странице в Instagram всего две фотографии. Но по случаю своего дня рождения молодой человек выложил в сториз собственный портрет. "Здесь должен быть многозначительный текст, наполненный глубоким смыслом и саморефлексией", - написал он на фото.

Ранее Анна Заворотнюк говорила, что чувствует в брате защиту и опору. По ее словам, Майкл - очень рассудительный и тонко чувствующий человек с философским складом ума. Он всегда находит нужные слова и сводит на нет конфликты в семье. Молодой человек играет на гитаре, пишет музыку и стихи. Он учится на юриста в МГИМО, но мечтает об актерской карьере, пишет kp.ru.

Напомним, Анна родилась в 1996 году, а Майкл - в 2000 году. Их отцом стал второй муж Заворотнюк - бизнесмен Дмитрий Стрюков. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу.

Анастасия Заворотнюк борется с раком. Слухи о ее недуге появились в конце лета 2019 года. Семья держит в секрете информацию о самочувствии звезды.

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