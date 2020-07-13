Названа дата поступления в оборот вакцины от коронавируса

Если у людей начнутся побочные эффекты, то вакцину отзовут

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.

"Ну, вот, где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", – сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что к середине августа завершится вторая фаза испытаний. в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение, так называемая третья фаза.

Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, то Минздрав отзовет вакцину, добавил Гинцбург.

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