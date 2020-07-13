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Врач объяснил, почему молодежь потеряла интерес к сексу

15:36
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Все дело в увлечении порнографией

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет стали редко заниматься сексом, у многих в этом возрасте вообще не было отношений, выяснили американские ученые. Это явление объяснил президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, это может быть следствием сексуальной революции. "Дополнительным фактом можно отметить широкое распространение порнографии. Происходит девальвация сексуальных отношений", - рассказал Кульгавчук.

По словам врача, из-за просмотра порнографии многие истощают свои дофаминовые рецепторы и вообще теряют интерес к интимным отношениям. Есть и психологические причины. "У молодых людей всё нормально с гормонами, но встречается часто синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи", - приводит его слова "Говорит Москва".

Также Евгений Кульгавчук отметил, что молодежь проводит много времени в соцсетях. "Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения", - добавил он.

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