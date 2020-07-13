Саакашвили предложил убрать "пророссийское" правительство Грузии

Экс-президент уверен, что это в интересах Украины

Грузину никто не может запретить быть грузином - даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины, заявил Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии, а ныне – глава украинского Национального совета реформ прокомментировал жесткую реакцию Тбилиси на его недавние высказывания.

Нынешнее грузинское правительство Саакашвили называет пророссийским. Фигурант нескольких уголовных дел, заведенных на него властями Грузии, заявил, что Киеву выгодна смена грузинского руководства.

"Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу - потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины", - цитирует Саакашвили "Интерфакс".

Украинского посла в Тбилиси на днях вызвали в грузинский МИД. Поводом стала критика, которую обрушил на власти Грузии Саакашвили в своих постах в соцсети Facebook. Официальный Киев поспешил заявить, что высказывания Саакашвили, не уполномоченного вмешиваться во внешнюю политику, не могут считаться позицией властей Незалежной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"