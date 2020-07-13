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Саакашвили предложил убрать "пророссийское" правительство Грузии

15:19
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Экс-президент уверен, что это в интересах Украины

Грузину никто не может запретить быть грузином - даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины, заявил Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии, а ныне – глава украинского Национального совета реформ прокомментировал жесткую реакцию Тбилиси на его недавние высказывания.
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Нынешнее грузинское правительство Саакашвили называет пророссийским. Фигурант нескольких уголовных дел, заведенных на него властями Грузии, заявил, что Киеву выгодна смена грузинского руководства.

"Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу - потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины", - цитирует Саакашвили "Интерфакс".

Украинского посла в Тбилиси на днях вызвали в грузинский МИД. Поводом стала критика, которую обрушил на власти Грузии Саакашвили в своих постах в соцсети Facebook. Официальный Киев поспешил заявить, что высказывания Саакашвили, не уполномоченного вмешиваться во внешнюю политику, не могут считаться позицией властей Незалежной.

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