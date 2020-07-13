Эрдоган пояснил Путину судьбу храма Святой Софии

Доступ к объекту будет гарантирован для всех желающих, заверил президент Турции

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом резонанс вокруг храма Святой Софии в Стамбуле. Ранее объекту было решено вернуть статус мечети.

Путин обратил внимание Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма.

"Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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