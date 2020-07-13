ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России отреагировали на обострение армяно-азербайджанского конфликта

15:44
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Москва призвала придерживаться режима прекращения огня

МИД России выразил обеспокоенность в связи с обстрелами на границе Армении и Азербайджана.

"По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Москва призвала стороны придерживаться режима прекращения огня и заявила, что готова оказать необходимое содействие для стабилизации обстановки.

Территориальный конфликт Армении и Азербайджана длится уже три десятка лет из-за нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В Баку решение региона не приняли.

Очередное обострение ситуации началось 12 июля 2020 года. Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать границы с помощью артиллерии. В результате погибли трое военных, еще пятеро ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Похороны военнослужащих Азербайджана, погибших на границе с Арменией
Похороны военнослужащих Азербайджана, погибших на границе с Арменией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.