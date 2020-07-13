В России отреагировали на обострение армяно-азербайджанского конфликта

Москва призвала придерживаться режима прекращения огня

МИД России выразил обеспокоенность в связи с обстрелами на границе Армении и Азербайджана.

"По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Москва призвала стороны придерживаться режима прекращения огня и заявила, что готова оказать необходимое содействие для стабилизации обстановки.

Территориальный конфликт Армении и Азербайджана длится уже три десятка лет из-за нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В Баку решение региона не приняли.

Очередное обострение ситуации началось 12 июля 2020 года. Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать границы с помощью артиллерии. В результате погибли трое военных, еще пятеро ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"