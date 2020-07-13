Появилось видео крупного пожара на складе в Самаре

Окрестности заволокло густым черным дымом
Пожар на складе лакокрасочных материалов в Самаре. На съемках с места происшествия видно, что окрестности заволокло густым черным дымом. В ангаре рухнула кровля.
Площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, кровля обрушилась на площади 400 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет, заявили в региональном управлении МЧС.
Очевидцы сняли пожар в Самаре на видео. На нем видно, что здание от огня покосилось. К тушению пожара привлекли 127 человек и 44 спецмашины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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